Silivri'de Orman Yangınına Müdahale

Silivri'de, ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri ve Orman Genel Müdürlüğüne ait 2 yangın söndürme uçağıyla müdahale ediliyor.

Çanta Mahallesi'nde, tarım arazileri ve yerleşim alanlarına yakın bölgedeki ormanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Geniş alana yayıldığı görülen yangına itfaiyenin yanı sıra Orman Genel Müdürlüğüne ait 2 yangın söndürme uçağıyla müdahale sürüyor.