Silivri'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Silivri'de otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Semizkumlar mevkisindeki geniş otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Rüzgar nedeniyle ilerleyerek 230 dönüm alanı etkileyen yangında oluşan yoğun duman vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Yangın itfaiye ekiplerince, yerleşim yerlerine sirayet etmeden kontrol altına alınarak söndürüldü.
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