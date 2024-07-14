Silivri'de Otluk Alanda Çıkan Yangına İtfaiye Ekiplerinin Müdahalesi Sürüyor - Son Dakika
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Silivri'de Otluk Alanda Çıkan Yangına İtfaiye Ekiplerinin Müdahalesi Sürüyor

Silivri'de Gazitepe Caddesi'nde bulunan tarlaların da içinde yer aldığı ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki bazı evlere sıçradı ve geniş bir alana yayıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye devam ederken, yerleşim yerlerine yönlendirilen ekiplerin yanı sıra Anadolu Yakası'ndan da ekipler sevk edildi.

14.07.2024 15:31
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Silivri'de otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Gazitepe Caddesi'nde tarlaların da bulunduğu ağaçlık alanda farklı noktalarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede büyüyerek, çevredeki bazı evlere de sıçrayan ve geniş alana yayılan yangına müdahale devam ediyor.

İtfaiye, yerleşim yerlerine yönlendirilirken Anadolu Yakası'ndan da ekipler sevk edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Silivri'de Otluk Alanda Çıkan Yangına İtfaiye Ekiplerinin Müdahalesi Sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silivri'de Otluk Alanda Çıkan Yangına İtfaiye Ekiplerinin Müdahalesi Sürüyor - Son Dakika
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