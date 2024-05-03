Silivri\'de Tartışma Sonucu Baba Bıçaklanarak Öldürüldü

Silivri'de bir kişi, tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü.
Büyükçavuşlu Mahallesi'ndeki evlerinde gece O.K. (22) ile babası S.K. (52) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. O.K, tartışma sırasında babasını bıçakladı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde S.K'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.
Bıçakla kendisine zarar veren şüpheli O.K, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
S.K'nin cenazesi, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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