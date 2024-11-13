Silivri'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu

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Silivri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayişin sağlanmasına yönelik denetimler sırasında, yabancı uyruklu kadınların çalıştırıldığı bilgisi üzerine Gazitepe Mahallesi'nde bir iş yerine 8 Kasım'da operasyon düzenledi.

İş yerindeki aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 43 fişek, bir miktar uyuşturucu madde ile 2 uyuşturucu hap ele geçirildi, 6 yabancı uyruklu kadın yakalanırken, şüpheliler M.Ş, H.K ve S.Ö. gözaltına alındı.

Ekipler, Yenimahalle'deki bir başka iş yerine yaptıkları operasyonda ise 379.44 gram kokain, 98.36 gram sentetik uyuşturucu, 1 enjektör ile uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ele geçirdi.

Operasyonda şüpheliler M.B, F.A, C.U, U.Y, A.K ve J.T. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, C.U, U.Y. ve A.K. "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

Öte yandan 6 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.