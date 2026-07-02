Silivri\'de Villa Yangını

SİLİVRİ'de 2 katlı villadan yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Gümüşyaka Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. 2 katlı villadan henüz bilinmeyen nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Alevler itfaiye tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Villada hasar oluşurken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.