Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, Kaymakamlığın Etkinliklerine Katıldı

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İstanbul Valiliği'nin himayelerinde yürütülen "Enstrümansız Okul Kalmasın" ve "Öğrenci Meclisleri" projeleri kapsamında Silivri Kaymakamlığı'nda düzenlenen 250 kişilik Zeybek Gösterisi ve Çok Sesli Müzik Korosu etkinliğine katıldı.

Balcıoğlu, Silivri Kaymakamlığı'nda düzenlenen 250 kişilik Zeybek Gösterisi ve Çok Sesli Müzik Korosu etkinliğine ilişkin, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin sanatla, müzikle, kültürle buluşmasını çok önemsiyor; onların kendilerini ifade edebildikleri, yeteneklerini geliştirebildikleri her çalışmayı kıymetli buluyoruz. Bu güzel etkinliğin hayata geçirilmesinde emeği geçen İstanbul Valiliğimize, Silivri Kaymakamlığımıza, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.