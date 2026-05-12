Silivri Belediyesi Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi'ne Tekerlekli Sandalye Bağışı

(İSTANBUL)- Silivri Belediye Başkanı Bora Bacıoğlu, Silivri Rotary Kulübü tarafından Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi'ne bağışlanan 10 adet manuel tekerlekli sandalyeyi teslim aldı.

Silivri Belediyesi, Silivri Rotary Kulübü tarafından Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi'ne bağışlanan 10 adet manuel tekerlekli sandalyeyi teslim aldı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, "Dayanışmanın, birlik ve beraberlik ruhunun her zaman güçlü olduğu ilçemizde; ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize kolaylık sağlayacak bu anlamlı destekleri için Silivri Rotary Kulübü Başkanı Cengiz Akbulut ve üyelerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.