Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, Evciler Belediye Başkanı Uğurlu'yu Ağırladı

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Afyonkarahisar Evciler Belediye Başkanı Berrin Uğurlu'yu makamında ağırladı.

Afyonkarahisar Evciler Belediye Başkanı Berrin Uğurlu, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nu ziyaret etti. Nazik ziyareti dolayısıyla Uğurlu'ya teşekkür eden Balcıoğlu, kurum ve kuruluşlar arasındaki iş birliğinin önemine dikkati çekti.