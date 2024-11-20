Silivri ve Tutrakan Arasında İş Birliği Görüşmeleri - Son Dakika
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Silivri ve Tutrakan Arasında İş Birliği Görüşmeleri

Silivri ve Tutrakan Arasında İş Birliği Görüşmeleri

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Bulgaristan'ın Tutrakan Belediye Başkanı Dimitar Stefanov'u makamında ağırladı. İki şehir arasındaki iş birliği projelerinin geliştirilmesi üzerine görüşmeler yapıldı ve sergi ziyareti gerçekleştirildi.

20.11.2024 14:01  Güncelleme: 14:40
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(İSTANBUL)- Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Bulgaristan'ın Tutrakan Belediye Başkanı Dimitar Stefanov ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Başkan Balcıoğlu, ziyaretin ardından Başkan Dimitar Stefanov ve beraberindeki meclis üyeleriyle birlikte Silivri'deki projeleri ziyaret etti.

Bulgaristan'ın Tutrakan Belediye Başkanı Dimitar Stefanov, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından Belediye Meclis Salonu'nda bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Başkan Balcıoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Tutrakan heyetini ilçemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Tarihsel ve kültürel bağlarımızın bizlere yüklediği sorumlulukla, iki şehir arasında iş birliğimizi geliştirecek projeler için çalışmaya devam edeceğiz. Misafirlerimize Silivri'nin güzelliklerini ve misafirperverliğini göstermekten onur duyuyoruz" dedi.

Toplantı sonrasında heyet, Araştırmacı-Koleksiyoner Ali Solmaz'ın hazırladığı "Atalarımızdan Gençlerimize Kalan Milli Miraslar" sergisini ziyaret etti. Sergi ziyaretinin ardından yapımı devam eden Tarihi Belediye Binası'nın çalışmaları yerinde incelendi.

Başkan Balcıoğlu, Tutrakan Belediye Başkanı Dimitar Stefanov ve beraberindeki meclis üyeleriyle Yaşar Kemal Sergi Salonu'nda bir araya geldi. Ziyaret sonunda konuşan Başkan Balcıoğlu, "Dostluk ve iş birliğimizi güçlendirmek adına Tutrakan heyetini ilçemizde ağırlamış olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Tutrakan Belediye Başkanı Dimitar Stefanov ise gösterilen sıcak karşılama ve misafirperverlik için teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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