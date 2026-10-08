Silopi\'de evlilik kredisi alan gençlere finansal okuryazarlık eğitimi verildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında evlilik kredisi desteğinden faydalanan gençlere yönelik eğitim programı düzenledi.

Silopi Kadın Kültür Merkezinde düzenlenen eğitimde sağlıklı iletişim, aile içi ilişkiler, evlilikte sorumluluk paylaşımı, finansal okuryazarlık ve güçlü aile yapısının desteklenmesi konularında bilgilendirmeler yapıldı.

Katılımcılara evlilik sürecinde karşılaşabilecekleri durumlara yönelik farkındalık kazandırılması amaçlandı.

Silopi Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Erol, programın ardından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Güçlü aileler, güçlü bir toplumun temelidir. Gençlerimizin bilinçli bir şekilde evlilik hayatına adım atmaları, hem kendi mutlulukları hem de toplumun geleceği açısından büyük önem taşıyor. Bu eğitimlerle gençlerimize rehberlik etmeye, onları sosyal ve psikolojik açıdan desteklemeye devam edeceğiz."