Şırnak\'ın Silopi ilçesinde kamu kurumlarında istihdam edilecek 100 kişi için kura çekildi

vivo X Fold 3 Serisinin Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı

vivo, katlanabilir akıllı telefon pazarında çok konuşulacak X Fold 3 serisi için hazırlıklarını sürdürüyor. İddialara göre vivo X Fold 3 ve 3 Pro şeklinde iki modelden oluşacak seri, 6.53 inç ana ve 8.03 inç ikincil OLED ekrana sahip olacak. Her iki model de Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alacak. Modellerin 120W kablolu ve 50W kablosuz şarj edilebileceği biliniyor. Tanıtım tarihi olarak 26 Mart tarihi Çin'de sızdırıldı.