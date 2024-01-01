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Silopi'de kaybolan inek kepçe yardımıyla kurtarıldı - Son Dakika
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Silopi'de kaybolan inek kepçe yardımıyla kurtarıldı

Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Kapılı köyünde kaybolan inek, 2 gün sonra çamura saplanmış halde bulundu. İneği kurtaramayan sahibi, köyde çalışma yapan kepçe operatöründen yardım istedi. Kepçe yardımıyla ineği çamurdan çıkaran operatör, sahibi tarafından teşekkür edildi.

Silopi\'de kaybolan inek kepçe yardımıyla kurtarıldı
01.01.2024 - 13:43,
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde 2 gün önce kaybolan ve çamura saplanmış halde bulunan inek, kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Silopi'nin Kapılı köyünde Muhammed Çaltu'ya ait inek 2 gün önce kayboldu.

Yapılan aramalar sonucu İnek, köyden yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta dere kenarında çamura saplanmış halde bulundu.

Sahibi ineği kurtaramayınca köyde çalışma yürüten kepçe operatöründen yardım istedi.

Kepçe operatörü halatla bağladığı ineği kepçe yardımıyla saplandığı çamurdan çıkardı.

Muhammed Çaltu, kepçe operatörüne teşekkür etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Silopi'de kaybolan inek kepçe yardımıyla kurtarıldı - Son Dakika
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