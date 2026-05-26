Şırnak'ın Silopi ilçesinde motosikletin çarptığı 12 yaşındaki çocuk yaralandı.
Ofis Mahallesi 26. Cadde kavşağında yolun karşısına geçmek isteyen E.A'ya motosiklet çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı çocuk, ambulansla Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazanın ardından motosikletiyle kaçan A.K, polis ekiplerince yapılan çalışmayla yakalandı.
Emniyetteki işlemleri süren şüphelinin 18 yaşından küçük ve ehliyetsiz olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Silopi'de Motosiklet Çarpmasıyla Çocuk Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?