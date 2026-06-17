Silopi'de Öğretmenler Konseri Büyük İlgi Gördü - Son Dakika
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Silopi'de Öğretmenler Konseri Büyük İlgi Gördü

17.06.2026 09:33
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Silopi'de düzenlenen konserde öğretmenler, şarkılarla katılımcılara müzik dolu anlar yaşattı.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde düzenlenen 'Silopi Öğretmenleri Koro ve Solo Konseri' yoğun ilgi gördü.

Nevruz Parkı'nda gerçekleştirilen programa Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şef Ömer Gündoğdu yönetiminde sahne alan öğretmenlerden oluşan koro ve solo sanatçılar, seslendirdikleri eserlerle katılımcılara müzik dolu bir akşam yaşattı. Etkinlik boyunca vatandaşlar şarkılara eşlik etti.

'İLÇENİN POTANSİYELLERİ ÇOK YÜKSEK, BÜYÜK ZENGİNLİKLERİ VAR'

Programın açılışında konuşan Kaymakam Çağlar Partal, öğretmenlere teşekkür ederek, "Bu keyifli akşamın mimarı arkamızda gördüğünüz arkadaşlarımız. Bu konser için uzun süredir çalışıyorlar, büyük emek ve özveriyle hazırlandılar. Onlara sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Biz Silopi'de kültürel hayatın, sosyal hayatın, sportif ve sanatsal hayatın aktif olmasını istiyoruz. Sizlerin ilgi göstermediği etkinliklerin bir anlamı olmazdı. Bugün sizlerin varlığıyla çok mutlu oldum. Silopi çok güzel bir yer, potansiyelleri çok yüksek, büyük zenginlikleri var. Bunlar devletimizin imkanlarıyla birleştiğinde, Silopi'nin bölgesinin yıldızı, her yönden gelişmiş ve kalkınmış bir ilçe olması işten bile değil. Biz bunun için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Güncel, Müzik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silopi'de Öğretmenler Konseri Büyük İlgi Gördü - Son Dakika

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