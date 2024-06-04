Silopi'de Yasa Dışı Yollardan Getirilen 6 Hint Şebeği Ele Geçirildi - Son Dakika
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Silopi'de Yasa Dışı Yollardan Getirilen 6 Hint Şebeği Ele Geçirildi

Silopi\'de Yasa Dışı Yollardan Getirilen 6 Hint Şebeği Ele Geçirildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir kamyonette, yasa dışı yollardan yurda sokulan 6 Hint şebeği bulundu. Kamyonet sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, şebekler Şırnak Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi ve ardından Gaziantep Hayvanat Bahçesine gönderildi.

04.06.2024 16:57
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde, bir kamyonette, yaşa dışı yollardan yurda getirilen 6 Hint şebeği bulundu.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ortaköy Uygulama Noktasında arama yaptığı sırada bir kamyoneti durdurdu.

???????Ekipler kamyonetin kasasında, yasa dışı yollardan yurda sokulduğu belirlenen ve beslenmesine izin verilmeyen 6 Hint şebeği ele geçirdi.

Kamyonet sürücüsüne 41 bin 817 lira idari para cezası uygulandı.

Hint şebekleri, Şırnak Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, veteriner tarafından ilk muayenesi yapılan Hint şebeklerini Gaziantep Hayvanat Bahçesine gönderdiklerini bildirdi. ???????

Kaynak: AA

Jandarma, Şırnak, Silopi, Hayvan Hakları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silopi'de Yasa Dışı Yollardan Getirilen 6 Hint Şebeği Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silopi'de Yasa Dışı Yollardan Getirilen 6 Hint Şebeği Ele Geçirildi - Son Dakika
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