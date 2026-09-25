Silopi Kaymakamı Partal, Şırnak Kadın Spor Futbol Kulübü'nü ziyaret etti - Son Dakika
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Silopi Kaymakamı Partal, Şırnak Kadın Spor Futbol Kulübü'nü ziyaret etti

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Silopi Kaymakamı Partal, Şırnak Kadın Spor Futbol Kulübü\'nü ziyaret etti
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Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, Şırnak Kadın Spor Futbol Kulübü'nü ziyaret etti. Partal, sporcularla bir araya gelip takımın lig hazırlıkları hakkında bilgi aldı ve başarı diledi; takım 27 Eylül Pazar saat 15.00'te Gazikent Spor Kulübü ile Silopi Şehir Stadyumu'nda karşılaşacak.

Şırnak'ın Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, TFF Kadınlar 1. Lig B Grubunda mücadele eden Şırnak Kadın Spor Futbol Kulübü'nü ziyaret etti.

Ziyarette sporcularla bir araya gelen Partal, takımın çalışmaları ve lig hazırlıkları hakkında bilgi aldı.

Futbolcularla sohbet ederek başarı dileklerinde bulunan Partal, kadınların sporda aktif rol almasının önemine dikkat çekti.

Şırnak Kadın Futbol Takımı, 27 Eylül Pazar günü saat 15.00'te Gaziantep temsilcisi Gazikent Spor Kulübü ile Silopi Şehir Stadyumunda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA
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