Silvan Belediyesi'nden Köpek Toplatma Görüntüleri Tepkilere Neden Oldu

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(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde belediye tarafından köpeklerin toplatılma görüntüleri tepkilere neden oldu. DEM Parti'li Silvan Belediyesi'nden "Personelimizin köpekleri yakalama yöntemi ve paylaşımda kullandığımız dil kötü olmuş ve yapılan bu kötü muamele ve yanlış anlaşılmadan dolayı özür dileriz" açıklaması yapıldı.

Diyarbakır'da Silvan Belediyesi'nin, sahipsiz sokak köpeklerinin barınma merkezine götürülmesine ilişkin sosyal medyadan paylaştığı görüntüler tepkilere yol açtı. Paylaşımda, "Başıboş gezen köpekler toplandı. İlçe merkezinde sayıları giderek artan sokak köpekleri belediyemiz ekipleri tarafından toplanarak barınağa yerleştirildi. Belediyemiz ekipleri ilçe merkezinde sayıları giderek artan sokak köpeklerini yurttaşların şikayetleri üzerine uyuşturucu iğne ile vurarak toplamaya devam ediyor. Ekipler tarafından ilçe merkezi genelinde toplanan köpekler barınağa götürüldü. Barınağa yerleştirilen köpekler kısırlaştırılıp, aşıları yapıldı" ifadeleri yer aldı.

Görüntülerin tepkilere yol açması üzerinde paylaşım silindi.

Silvan Belediyesi: Rutin bir uygulama

DEM Parti'li Silvan Belediyesi tarafından konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Söz konusu sosyal medya paylaşımımız üzerine belediyemize karşı geliştirilen tepkinin haksız bir tepki olduğunu düşünüyoruz. Lakin yapılan uygulama rutin bir uygulama olup göreve başladığımız günden beri devam ettiriyoruz. Vatandaştan bize ulaşılan şikayetler üzerine bulundukları yerden köpekleri toplayıp kendi barınağımızda kısırlaştırıp beli süre bekletildikten sonra onları aldığımız yere bırakıyoruz. Hasta ve durumu kötü olanları da bırakmayıp barınakta tedavilerini yapıp besliyoruz.

Şunu da kabul ediyoruz, personelimizin köpekleri yakalama yöntemi ve paylaşım da kullandığımız dil kötü olmuş ve yapılan bu kötü muamele ve yanlış anlaşılmadan dolayı da dolayı özür dileriz. Bunu da belirtelim. Parti olarak sokak hayvanları yasasına karşı en güçlü muhalefeti biz yaptık, sokak hayvanlarının yaşam hakkını da en güçlü biz savunacağız. Birazdan barınağımızdan görüntüleri paylaşıp konu hakkında kamuoyunu detaylı bilgilendireceğiz."