Silvan'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Silvan'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2'si yoldan geçen olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralılardan biri Silvan Spor Kulübü Başkanı Aslan Umut Bakır'dır. Olayın ardından polis ekipleri çalışma başlatarak olaya karışanları yakalamak için çalışmalara başladı.

11.02.2024 13:34  Güncelleme: 13:36
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DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2'si yoldan geçen olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yoldan geçen yaralılardan birinin Silvan Spor Kulübü Başkanı Aslan Umut Bakır olduğu öğrenildi.

Olay, öğle saatlerinde Silvan ilçesi Gazi Caddesi üzerinde bulunan Hükümet Konağı önünde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Tabancaların kullanıldığı kavgada taraflardan M.F.B. (51) ile o sırada yoldan geçen Silvan Spor Kulübü Başkanı Aslan Umut Bakır ve M.M.B.(70) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Bölgeyi güvenlik şeridi ile kapatan polis, 6 boş kovan tespit etti. Olaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)

Silvan\'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

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