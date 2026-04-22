Şimşek'ten Küresel Ekonomi Analizi - Son Dakika
Şimşek'ten Küresel Ekonomi Analizi

22.04.2026 13:29
Bakan Şimşek, enflasyon ve petrol fiyatlarının etkilerine dair senaryo analizleri paylaştı.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Küresel Ekonomik Dönüşüm Çağında Finansal Riskler ve Türkiye'nin Seçenekleri' konulu toplantıya katıldı. Bakan Şimşek burada enflasyon, petrol fiyatları, savaş ekonomisiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek, "Uluslararası kuruluşlar IMF gibi bunlar ancak senaryo analizi yapabiliriz diyorlar. Referans senaryoda büyüme yavaşlayacak, enflasyon bir miktar geçici olarak yükselecek; ama buna aşağı yönlü ve en kötü durum senaryolarında çok daha dramatik, büyümede yavaşlama. Çünkü küresel büyümenin yüzde 2'nin altına düşmesi demek aslında resesyon demek. Dünya nüfus artışına oranla kişi başına gelirde aslında bir gerileme demek. Dolayısıyla gördüğünüz gibi bu aşamada küresel ekonomiye ilişkin, Türkiye'ye ilişkin ancak bir senaryo analizi yapılabilir. Yoksa belirsizlikler devam ettiğinden net çıkarımlar için erken" dedi.

'ENFLASYON 2,8-3,5 PUAN YÜKSEK OLABİLİR'

Bakan Şimşek "Bizim ekonomi programı yani orta vadeli program yapılırken petrol fiyatları 60-65 dolar olacak bunu uluslararası ajanslar dediler. Biz de 60-65 'i baz aldık. Şu anda fiyat ne. Ocak - Nisan yani savaşın en yoğun olduğu dönemde 82 dolar olmuş ortalama. Peki vadeli piyasaların ima ettiği yıllık ortalama ne; 81 dolar. Yuvarlamak için 80 dolar olursa dolaylı ve doğrudan etkileri ne olur. 80 dolar olursa enflasyon baz senaryoya göre yaklaşık 2,8 - 3,5 puan yüksek olabilir. Fiyatlama davranışı önemli. Bu teknik model çıktısı. Cari işlemler dengesi burada dış ticaret var burada turizm var burada petrolün doğalgazın etkisi var. Burada da mili gelire oranla 0,7 ile 1,1 puan. Büyüme biraz yavaş seyredebilir; 0,5 puan ile 3,2 yani 3,8 yerine 3 civarına inebilir. Bütçe açığı biz 3,5 öngörmüşüz belki 4 civarı olabilir. Özetle savaşın şu an itibariyle teknik olarak petrol fiyatları yılın tamamında 80 dolar olursa, tabii 90 dolar olursa daha kötü, 100 dolar olursa daha da kötü; 70 dolar olursa etki daha da az olur. Özetle şu anda ancak bir senaryo analiziyle bunlar yapılabiliyor" dedi.

'SAVAŞ ENİNDE SONUNDA BİTECEK'

Şimşek, "Savaş eninde sonunda bitecek. Venezuela'da ciddi yatırımlar olacak, petrol arzı ciddi bir şekilde artacak. Büyük ihtimalle kalıcı bir barışla ateşkesle süreç tamamlanırsa, büyük ihtimalle bölgede de üretim hızlı bir şekilde artar. Zaman alır ama artar biz biraz orta vadeli bakıyoruz. Petrol fiyatları uzun vadede aşağı yönlüdür. " dedi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şimşek'ten Küresel Ekonomi Analizi - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı başlıyor Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor
Real Madrid, Osimhen için kapıyı çaldı İşte istenen bonservis bedeli Real Madrid, Osimhen için kapıyı çaldı! İşte istenen bonservis bedeli
Prenses cilt bakımı yüzünü yaktı: Oğlum “öcü“ deyip benden kaçıyor Prenses cilt bakımı yüzünü yaktı: Oğlum "öcü" deyip benden kaçıyor
Galatasaray’ı da ilgilendiriyor Hakan Çalhanoğlu’ndan geleceğiyle ilgili karar Galatasaray'ı da ilgilendiriyor! Hakan Çalhanoğlu'ndan geleceğiyle ilgili karar
Yunanistan, yetki sahibi olmadığı alanları balıkçılığa yasakladı, skandala Türkiye’den yanıt geldi Yunanistan, yetki sahibi olmadığı alanları balıkçılığa yasakladı, skandala Türkiye'den yanıt geldi
Arkadan gelen sesi duyan Ajdar küplere bindi Arkadan gelen sesi duyan Ajdar küplere bindi

13:04
İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi
İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi
12:33
İran’la savaş pahalıya patladı ABD, en büyük rakibinin karşısında savunmasız
İran'la savaş pahalıya patladı! ABD, en büyük rakibinin karşısında savunmasız
12:20
Cezaevinden çıkan şahıs, 1 saatte farklı noktalarda 3 kişiyi satırla yaraladı
Cezaevinden çıkan şahıs, 1 saatte farklı noktalarda 3 kişiyi satırla yaraladı
11:27
Öğretmen, polis, hemşire Memurun temmuzda alacağı zam oranı belli gibi
Öğretmen, polis, hemşire! Memurun temmuzda alacağı zam oranı belli gibi
11:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor
10:42
İlçe Milli Eğitim müdüründen silahlı paylaşım Tepki gelince kaldırdı
İlçe Milli Eğitim müdüründen silahlı paylaşım! Tepki gelince kaldırdı
SON DAKİKA: Şimşek'ten Küresel Ekonomi Analizi - Son Dakika
