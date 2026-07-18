Şin-Bet'in Veri Tabanı Erişim Talebi Gerginlik Yaratıyor - Son Dakika
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Şin-Bet'in Veri Tabanı Erişim Talebi Gerginlik Yaratıyor

18.07.2026 16:43
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Şin-Bet, havalimanlarındaki veri tabanına erişim istemesiyle Başsavcı ile çatışma yaşıyor.

İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak), yasal dayanağı olmamasına rağmen havalimanları ve sınır kapılarından geçenlerin fotoğraflarının yer aldığı veri tabanına sınırsız erişim istediği öne sürüldü.

Haaretz gazetesinin haberinde, Şin-Bet Direktörü David Zini'nin, iç istihbarat teşkilatının suçla mücadeledeki rolünü genişletme gerekçesiyle, olay yerlerindeki şüphelilerin kimliklerinin tespit edilebilmesi amacıyla söz konusu verilere erişmek istediği aktarıldı.

İsrail yasalarına göre, Tel Aviv'deki Ben-Gurion Havalimanı ve diğer sınır kapılarındaki yüz tanıma ve biyometrik fotoğraf veri tabanına yalnızca İsrail Nüfus ve Göç İdaresi erişebiliyor.

Havalimanları ve sınır kapılarını kullananların kişisel bilgileri ve fotoğraflarının 90 gün içinde silinmesi zorunluğu bulunurken güvenlik birimleri dahil üçüncü taraflarla paylaşılması yasak.

Başsavcı ile Şin-Bet Direktörü arasında gerginlik

Haaretz gazetesi, İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara'nın, Şin-Bet Direktörü Zini'ye söz konusu veri tabanına erişim sağlanabilmesi için özel bir kanun değişikliği yapılması gerektiğini bildirdiği aktarıldı.

Zini'nin kapalı kapılar ardında söz konusu talebe itiraz eden İsrail Başsavcısı Baharav-Miara'yı ülkedeki suç oranlarının artmasından sorumlu tuttuğu öne sürüldü.

Öte yandan iddialara ilişkin açıklama yapan Şin-Bet yetkilileri, "Haberde yer alan bilgilerin asılsız olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını" savundu.

"Rotem" veri tabanı ve geçmiş ihlaller

Şin-Bet'in halihazırda İçişleri Bakanlığı ve polis veri tabanlarındaki İsraillilerin fotoğraflarına erişimi bulunuyor ancak bu kayıtların her zaman güncel olmadığı belirtiliyor.

Nüfus ve Göç İdaresi bünyesindeki "Rotem" adlı veri tabanında yer alan güncel fotoğrafların ise Şin-Bet ve diğer kurumlara yüz tanıma teknolojisini kullanma ve bunları diğer görsellerle eşleştirme imkanı tanıyacağı ifade ediliyor.

İsrail'de biyometrik veri tabanlarını denetleyen Biyometrik Uygulamalar Birimi'nin 2022'deki raporu, Nüfus İdaresinin yasal 90 günlük süreyi aşarak düşük kaliteli görselleri saklamaya devam ettiğini ve bunları yetkisiz bir şekilde Şin-Bet'e aktardığını ortaya koymuştu.???????

Kaynak: AA

Teknoloji, Güvenlik, Politika, Başsavcı, Güncel, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şin-Bet'in Veri Tabanı Erişim Talebi Gerginlik Yaratıyor - Son Dakika

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