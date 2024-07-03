Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi davasında sanık avukatları beyanlarını sundu

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Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davada, sanık avukatlarının beyanları dinleniyor.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, taraf avukatları, müşteki Ayşe Ateş ve yakınları katıldı. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bazı milletvekilleri de duruşmayı takip etti.

Duruşmaya, davanın dinlenecek son sanığı Umut Ersoy'un savunmasının alınmasıyla başlanacaktı ancak Ersoy'un avukatının duruşmada olmaması nedeniyle avukat beyanlarına geçildi.

Tetikçi Eray Özyağci'nin avukatı Zeynettin Aktürk, yargılamanın eksik ve hatalı olduğunu savundu.

Özyağci'nin, savunmasında "Ben oraya yaralamaya gittim, sadece ayaklarına sıkacaktım." dediğini hatırlatan Aktürk, kamera görüntülerinin de bunu doğruladığını öne sürdü.

Müvekkilinin üç kez ateş ettiğini ve bunların Ateş'in ayaklarına isabet ettiğini iddia eden Aktürk, "Maktulün yanında bulunan Selman Bozkurt, müvekkile doğru ateş ederken müvekkilim kaçıyor. Bu kaçış esnasında iki kez daha ateş etmektedir ve Selman Bozkurt'u yaralamıştır. Olay yerinde ilk amacınız neyse ona odaklanırsınız. İlk amaç yaralama olduğu için ayaklarından vurup kaçmayı planlamaktadır. Kaçarken arkasından ateş edildiği için buna karşılık vermek zorunda kalmıştır." ifadelerini kullandı.

Aktürk, Özyağci'ye yöneltilen suç vasfının "silahla kasten yaralama" olarak değiştirilerek bu kapsamda yeniden savunmasının alınmasını talep etti.

Sanık savunmaları tamamlandı

Daha sonra avukatının salona gelmesi üzerine sanık Umut Ersoy'un savunmasına geçildi. Üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirten Ersoy, taksi şoförü olduğunu, dosyanın sanıklarından Doğukan Çep'i de müşterisi olduğu için tanıdığını söyledi.

Gözaltına alınmasının ardından Ankara'ya götürüldüğünü anlatan Ersoy, "İddianame çıkana kadar ne ile suçlandığımı bilmiyordum. İddianamede Suat Kurt'u aradığım söyleniyor. Ben, Suat Kurt'u tanımam etmem, kendisini hiç aramadım. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.

Avukat beyanlarına devam edildi

Özyağci'yi olay yerinden kaçıran motosiklet sürücüsü sanık Vedat Balkaya'nın avukatı Cem Ali Kılıç, müvekkilinin cinayetin gerçekleşeceğinden haberdar olmadığını öne sürdü.

Tetikçi Eray Özyağci'nin, Ateş'in ofisinin olduğu bölgede gözlem yaptığı sırada müvekkilini uzak tuttuğunu belirten Kılıç, "Özyağci, olayı gerçekleştireceği gün 'eğer silah sesi duyarsan korkma' diyor. Beraber tasarlayarak adam öldürmeye gittiğiniz bir kişiye 'silah sesi duyarsan korkma' denmez. Müvekkilim, olay tarihinden 10 gün önce cezaevinden çıkmıştır. Beraber plan yapıp olayı tasarlamasının imkanı yok. Müvekkilimin müşterek fail iradesi yok. Tutuksuz yargılanmasını talep ediyorum." beyanlarında bulundu.

Cinayet öncesi keşif yaptığı belirtilen sanık Suat Kurt'un avukatı Fuat Saatçıoğlu da müvekkilinin olayın yaşanmasından dolayı üzüntü duyduğunu ve bildiklerini samimi bir şekilde anlattığını söyledi.

Kurt'un cinayetin işleneceğinden haberdar olmadığını öne süren Saatçıoğlu, "Sanık Doğukan Çep, müvekkilimi arayarak Ankara'da bir kişinin adresine gidip ofisinden saat kaçta girip çıktığını takip etmesini istiyor. Müvekkilim, hatıra binaen yardımcı olmak kastıyla hareket ediyor." ifadelerini kullandı.

"Yaralama" talimatı iddiası

"Cinayetin azmettiricisi" konumundaki sanık Doğukan Çep'in avukatı Emine Tosun ise Özyağci'nin, Ateş'i öldürme kastıyla hareket etmediğini savundu.

Ateş'in bir çatışma ortasında kaldığını iddia eden avukat Tosun, şöyle devam etti:

"Sinan Ateş'in vücudundan çıkan bütün mermilerin Eray Özyağci'nin silahından çıktığına dair bir bulgu yok. Dosyadaki belirsizlikler nedeniyle kamera kayıtlarını inceledik. Kayıtlara göre olay 13.34'te gerçekleşiyor, 13.35'te Ateş'in yanında bulunan Ahmet Keçik, silahları alıp kaçıyor. Buna gerekçe olarak da 'silahlar kaybolmasın diye götürdüm' gibi mantık dışı bir ifade kullanıyor. Acaba Sinan Ateş'in vücudunda Ahmet Keçik ya da Selman Bozkurt'un silahından çıkan mermiler vardı da bunların üstü örtbas mı edilmeye çalışılıyor, diye düşünüyoruz."

Tosun, Çep'in, Özyağci'ye "Sinan Ateş'i yaralama" talimatını verdiğini, bu nedenle müvekkilinin cinayetten sorumlu tutulamayacağını iddia etti.

Sanık Tolgahan Demirbaş'ın avukatı Murat Ofli de müvekkilinin cinayetle ilgisinin olmadığını öne sürerek, Demirbaş'ın sosyal medyada "peşinen yargılandığını" söyledi.

İddianamenin hatalı olduğunu savunan Ofli, "Müvekkilimin olay anında, öncesinde ve sonrasında hiçbir ilgisi olmamasına rağmen azmettiren sıfatıyla yargılanmaktadır. Bu iddianamedeki hukuka aykırılıkları kabul etmiyoruz. Bir insanın azmettiren olması için maktulle arasında husumet olması lazım. Müvekkilimin, maktulle bir tanışmışlığı veya husumeti yok." şeklinde savunma yaptı.

Sanıklar Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç ve Aşkın Mert Gelenbey'in avukatlarının beyanları sonrası duruşmaya öğle arası verildi.