Sinan Ateş cinayeti davasına devam

ESKİ Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş cinayetinde ana dosyadan ayrılan toplam 9 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Mahkeme, sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek, duruşmayı 18 Kasım'a ertelendi.

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş'in, 30 Aralık 2022'de Ankara Çankaya'da silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin ana dava, Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tetikçi Eray Özyağcı, motosiklet sürücüsü Vedat Balkaya ve cinayet mahallinde keşif yapan Suat Kurt, 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan, Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş ise 'Tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 5 sanık, 2 yıl ile 18 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılırken, 10 sanık hakkında beraat kararı verildi, 2 sanığın dosyası ise ayrıldı. Sinan Ateş'e ilişkin bazı bilgileri öldürülmeden önce temin etmek, cinayetin ardından da olaya karışanların gizlenmesine yardımcı olmakla suçlanan dönemin Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Burak Kılıç, Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Yardımcısı Suat Yılmazzobu, eski Çubuk Ülkü Ocakları Başkanı Gürsel Horat ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi'nde görevden uzaklaştırılan komiser Talha Atalay'ın da aralarında bulunduğu 8 sanık hakkında Ankara 34'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Geçen yıl 1 Temmuz'da görülen davanın 2'nci duruşmasında mahkeme; davanın, 22 sanıklı ana davadan dosyası ayrılan Mustafa Ensar Aykal ve Serdar Öktem'in yargılandığı dava ile birleştirilmesine karar verdi. 4 Mart'ta görülen duruşmada ise mahkeme, geçen yıl 6 Ekim'de öldürülen Serdar Öktem'in dosyasının ayrılmasına hükmetti.

'KATİLLERİN CEZA ALMASINI TALEP EDİYORUM'

Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar katılmazken, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, annesi Saniye Ateş, ablaları Selma Ateş, Sevda Ateş ve taraf avukatları katıldı. Selda Ateş, beyanında, "Katillerin ceza almasını talep ediyorum. Orda 'Adalet mülkün temelidir' diye yalnızca yazılı kalmasın. Gereğinin yapılmasını ve adalet istiyorum. Bu da hakimlerin eliyle olacak" dedi.

'ADAMLARI BİZİ TAKİP EDİYOR'

Selma Ateş de eninde sonunda herkesin cezasını çekeceğini söyleyerek, "İzmir sokaklarında Burak Kılıç ve Suat Yılmazzobu'nun adamları bizleri takip ediyor ama ne hikmetse Ankara'ya gelince mahkemede yoklar. Hepsinin cezaevinde olması gerekiyor. Tutuklanmadıkları sürece bunlar suç işlemeye devam edecekler. Adaletin yerini bulmasını istiyorum" diye konuştu.

'ADLİ KONTROLLERİ MAZERETSİZ İHLAL EDİYORLAR'

Ateş ailesinin avukatlarından Şeyda Şahin ise "Tarafsız bir bilirkişi heyeti tarafından yeni bir bilirkişi raporu alınmasını talep ediyoruz. Burak Kılıç ve Suat Yılmazzobu adli kontrollerini mazeretsiz ihlal etmektedirler, mazeretleri de samimi değildir. Burak Kılıç'ın tutuklanmasını, mahkeme aksi kanaatte ise adli kontrol şartlarının ağırlaştırılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi. Mahkeme, bilirkişi raporuna ilişkin taleplerin ise gelecek celsede değerlendirilmesine hükmetti. Duruşma, 18 Kasım'a ertelendi.