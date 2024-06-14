Sinan Ateş cinayetiyle gündeme gelen Olcay Kılavuz sessizliğini bozdu: Bana talimat verildi

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Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş suikastıyla ilgili soruşturmada ismi gündeme gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin eski danışmanı Olcay Kılavuz'un olayla ilgili davada ilk duruşmanın yapılacağı 1 Temmuz'a kısa bir süre kala sessizliğini bozduğu iddia edildi.

"BENİ SAVCILIK, MAHKEME ÇAĞIRSIN"

TGRT Haber'e konuştuğu ifade edilen Kılavuz'un, savcılık ve mahkemeye çağrıda bulunarak ifadesinin alınmasını istediği ve "Beni savcılık, mahkeme çağırsın. Beni dinlesinler. Bana yöneltilen soruları cevaplamaya hazırım. Bildiklerimi anlatmaya hazırım" şeklinde bir çağrı yaptığı öne sürüldü.

"SESSİZ KALMAM İÇİN TALİMAT VERİLDİ"



Kılavuz'un kendisine "Senin ismin dosyada geçmiyor ki neden ifade veresin?" şeklinde telkinde bulunulduğunu ve aynı zamanda da sessiz kalması noktasında da talimat verildiğini belirttiği iddia edildi.

OLCAY KILAVUZ İDDİALARI YALANLADI

Bazı basın yayın organlarında çıkan haberleri sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yalanlayan Olcay Kılavuz, "Ne Ahmet Sözcan ne de başka bir gazeteciyle yapılmış bir röportajım veya bir açıklamam yoktur. Yalan ve kurgu haber yapanlarla ilgili yasal yollara müracaat edeceğimi, itibar suikastçılarının yargı önünde hesap vereceğini kamuoyuna bildiririm" ifadelerini kullandı.

İDDİANAMEDEN

Sinan Ateş cinayetiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ateş'in eşi Ayşe Ateş ve olay sırasında beraberindeki Selman Bozkurt "müşteki", 22 kişi de "sanık" sıfatıyla yer alıyor. İddianamede, sanıklar Eray Özyağcı, Vedat Balkaya ve Suat Kurt'un "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, müşteki Selman Bozkurt'a yönelik "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13'er yıldan 20'şer yıla kadar; Çep ve Tolgahan Demirbaş'ın ise cinayete azmettirmekten ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Özyağci'nin ayrıca "ruhsatsız tabanca bulundurmak ve taşımak" suçundan 1 yıldan 3 yıla, Demirbaş'ın ise "zincirleme şekilde kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. Olaya ilişkin hakkında işlem yapılan toplam 39 kişiden, haklarında yurt dışına çıkış yasağı getirilen diğer 17'si hakkındaki soruşturma, ayrı bir dosya üzerinden sürüyor.