Sinanpaşa'da çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı.
İlçenin Kırka beldesi yakınlarında çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan şüpheli jandarma ekiplerince Sinanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli savcılıkça serbest bırakıldı.
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