Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.
Tınaztepe beldesindeki dağlık arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye orman işletme müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile 2 helikopter sevk edildi.
Örtü yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında, ağaçlık alanların da bulunduğu 20 hektar zarar gördü.
Son Dakika › Güncel › Sinanpaşa'da Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
