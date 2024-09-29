Karısının direksiyon hocasını bu hale getirdi! Olayın nedeni akılalmaz - Son Dakika
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Karısının direksiyon hocasını bu hale getirdi! Olayın nedeni akılalmaz

Karısının direksiyon hocasını bu hale getirdi! Olayın nedeni akılalmaz

Adana'da bir kişi, eşi 4 defa girdiği direksiyon sınavını geçemeyince görevli öğretmene yumruk attı. Öğretmenin burnu kırılırken, saldırgan eş gözaltına alındı.

29.09.2024 17:19
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Adana'da Murat V. (41), eşi Esma V.'nin (39) 4'üncü kez girdiği direksiyon sınavını geçememesinden sorumlu tuttuğu görevli öğretmen Baddal A.'nın (49) burnunu kırdı. Baddal A.'nın şikayeti üzerine Murat V. gözaltına alındı.

EŞİ DİREKSİYON SINAVINI GEÇEMEYİNCE ÖĞRETMENE SALDIRDI

Olay, saat 13.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda meydana geldi. Ev kadını Esma V., 4'üncü kez girdiği direksiyon sınavını, kavşağı döndüğü sırada sinyal vermediği gerekçesiyle geçemedi. Sınav aracının arkasında takipte olan Esma V.'nin eşi Murat V., duruma öfkelendi. Murat V., tartıştığı görevli öğretmen Baddal A.'ya yumruk attı.

ÖĞRETMENİN BURNU KIRILDI

Kanlar içinde kalan Baddal A., ambulansla hastaneye götürüldü. Yapılan kontrolde burnunun kırıldığı belirlenen Baddal A. darp raporu alıp, Murat V.'den şikayetçi oldu. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Murat V.'yi gözaltına aldı. Akıncılar Polis Merkezi'ne götürülen Murat V.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Eğitim, Güncel, Adana, Güce, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karısının direksiyon hocasını bu hale getirdi! Olayın nedeni akılalmaz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Selami Karagülle:
    Yer adana ise normaldir 123 16 Yanıtla
  • Mustafa Akçay:
    Ne alakası var Adana ile sonuçta Büyükşehir, olay yaşanması normaldir herkes de yine Adana diyor, her yerde bu olaylar var medyaya düşmüyor sadece 39 96 Yanıtla
  • Yasin Oruç:
    ceza almaz hocada akıllanır ?? 36 94 Yanıtla
  • Mahmut Gün:
    Sürücü kurslarının araçları ile sınav olmamalı gaz ayarlari ile oynayıp aracı istop etmesi sağlandığı yönünde çok duyum aldım sınava girdikçe ek para aliyorlar 66 39 Yanıtla
  • Yıl Al:
    Bunu yapan tabii ki serbest kalacak. Yaptığı yanına kar kalacak 83 3 Yanıtla
  • Aa:
    serbest kalir 80 3 Yanıtla
  • Yunus Gürbüz:
    zaten diğerleri gibi ehliyet aldıktan sonra sinyal vermeyecek. sinyal vermedi diye sınavda bırakılır mı? 43 35 Yanıtla
  • atakan şimşek:
    göz altına almanıza gerek yok zaten her suçlu dışarıda kendinize zahmet etmeyin lütfen artık adalet anlayışımız bile bu hale geldi 51 1 Yanıtla
  • Mahmut Gün:
    Sürücü kurslarınin araçları denetlenmeden sınavlara baslanmamali ilk defa sınava girecekleri sabaha yazıyorlar sabah ne hikmetse araçların gaz ayarlari kısık oluyor denetim olmadığı için sürücü adayı kalıyor MEB araştırsın sabah sınava girenler kalıyor plaka alsınlar bir araç eğer sabah sınava girenler veya öğleden sonra sınava girenlerin hepsimi kalir 25 11 Yanıtla
  • Yasin Dağlı:
    aslında adana çok nezih kibar bir şehirdir ama havası çok sıcak olunca insanlar bunalıyor galiba. 25 9 Yanıtla
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