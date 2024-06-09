YKS'nin ikinci oturumu AYT'ye giren öğrenciler için Nusaybin Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, görevlendirildi. Sınava girmek için Süleyman Bölünmez Anadolu Lisesi'ne gelen bir kız öğrenci, sınav giriş belgesini unutunca okul önünde bekleyen polislere haber verildi. Polisler, öğrenciyi en yakın kırtasiyeye götürüp, sınav giriş belgesini çıkarmasını sağladı. Sınava 3 dakika kala öğrenci, polis tarafından okula yetiştirildi.
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Son Dakika › Güncel › Mardin'de sınava geç kalan öğrenci polis ekipleri tarafından yetiştirildi - Son Dakika
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