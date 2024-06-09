Mardin'de sınava geç kalan öğrenci polis ekipleri tarafından yetiştirildi

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MARDİN'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi'ne ( AYT ) girmek içing elen ancak giriş belgesini unutan öğrenci, sınava 3 dakika kala polis ekipleri tarafından okula yetiştirildi.

YKS'nin ikinci oturumu AYT'ye giren öğrenciler için Nusaybin Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, görevlendirildi. Sınava girmek için Süleyman Bölünmez Anadolu Lisesi'ne gelen bir kız öğrenci, sınav giriş belgesini unutunca okul önünde bekleyen polislere haber verildi. Polisler, öğrenciyi en yakın kırtasiyeye götürüp, sınav giriş belgesini çıkarmasını sağladı. Sınava 3 dakika kala öğrenci, polis tarafından okula yetiştirildi.

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