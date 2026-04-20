Sincan\'da Boya Fabrikasında Yangın

ANKARA'nın Sincan ilçesindeki bir boya fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Alcı Mahallesi'ndeki Ankara Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir boya fabrikasında saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. İşçiler kısa sürede tahliye edilirken, yangın büyüyerek fabrikayı sardı. Yangın sırasında fabrikada patlamalar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Müdahale sırasında yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.