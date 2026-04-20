Sincan'da Boya Fabrikasında Yangın: Soruşturma Başlatıldı

20.04.2026 16:08
Ankara Sincan'daki boya fabrikasında çıkan yangın sonrası soruşturma açıldı, 2 yaralı var.

Ankara'nın Sincan ilçesindeki boya fabrikasında çıkan yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sincan'da Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir boya fabrikasında çıkan yangına ilişkin soruşturma açıldı.

Olaya ilişkin, 1 Cumhuriyet savcısı ve bilirkişi heyetinin görevlendirildiği bildirildi.

Olayın geçmişi

Ankara Sincan'da Alcı Organize Sanayi Bölgesi 2036. Cadde'de faaliyet gösteren boya fabrikasının üretim kısmında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı.

İhbar üzerine bölgeye, Temelli, Polatlı, Sincan, Başkent OSB, Çayyolu, Çakırlar, Merkez, Sincan OSB ve Batıkent itfaiye istasyonlarından çok sayıda ekip sevk edilmişti.

Olay yerine ulaşan 6 itfaiye aracı ve 20 itfaiye personelinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın söndürülmüş ve fabrikadaki soğutma çalışmaları tamamlanmıştı.

Yangında, 2 kişi yaralanırken, teknisyen olarak çalışan A.U.'ya ait olduğu değerlendirilen cansız bedene ulaşılmıştı.

