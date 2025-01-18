Sincan\'da Çöp Kamyonu Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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ANKARA'nın Sincan ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken çöp kamyonunun altında kalan Selami U. (40), yaşamını yitirdi.

Kaza, öğle saatlerinde Fatih Mahallesi, Orta Caddesi'nde meydana geldi. Belediyeye ait çöp kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan olan Selami U.'ya çarptı. Selami U. kamyonun altında kalırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Selami U.'nun yaşamını yitirdiği belirlenirken, kamyon şoförü ise gözaltına alındı.