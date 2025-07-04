Sincan'da Firari Hükümlü Yakalandı

Ankara'nın Sincan ilçesinde, hakkında 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sonucu, 17 ay önce açık cezaevinden firar eden ve hakkında 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G, yol kontrol noktasında düzenlenen operasyonla yakalandı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

M.G. hırsızlık, yağma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından aranıyordu.