Ramazan'ın İlk Gününde Yüzlerce Sincanlı, Orucunu İftar Çadırlarında Açtı

Haber: Batuhan DÜKEL/ Kamera: Gurbetelli Yalçın - Hakan Karaduman

(ANKARA)– Ramazan ayının ilk gününde Ankara'da Sincan Belediyesi tarafından kurulan iki ayrı iftar çadırında yüzlerce kişi aynı sofrada orucunu açtı.

Sincan'daki Lale Meydanı ile Yenikent'te kurulan iftar çadırlarının önünde vatandaşlar iftardan yaklaşık bir saat önce uzun kuyruklar oluşturdu. Ezanın okunmasıyla birlikte yüzlerce kişi aynı masalarda oruçlarını açtı.

İftar menüsünde tas kebap, pirinç pilavı, patates kızartması, hurma, güllaç ve tulumba tatlısı yer aldı. İftarın ardından vatandaşlara çay ikramında da bulunuldu.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da Yenikent'teki iftar çadırını ziyaret ederek hazırlıkları yerinde takip etti. Ercan, vatandaşlarla sohbet ederek, yemek dağıttı.