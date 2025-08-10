İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde ilçedeki bir binanın yıkıldığını, 2 vatandaşın kurtarıldığını, 2 vatandaşı da kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Sındırgı ilçemizde 1 bina yıkılmıştır. Bina içindeki 2 vatandaşımız kurtarıldı, 2 vatandaşımızı kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Çevre köylerde jandarmamız tarama çalışmalarına devam etmektedir. Gelişmelerden bilgi verilecektir."
Son Dakika › Güncel › Sındırgı'da 6,1 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?