Sındırgı\'da Kar Yağışı Etkili Oldu

Sındırgı ilçesi yüksek rakımlı mahallelerde gece saatlerinde, ilçe merkezinde ise gündüz saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. İlçe merkezinde yılın ilk karı yağdı.

Yüksek rakımlı kırsal mahallelerde kar kalınlığı 10 santimi geçerken ilçe merkezinde ise çatılar ve yollar karla kaplandı.

Çocuklar kar yağışı ile birlikte kar topu oynamak için sokaklara çıktı.

Kapalı mahalle yolu bulunmadığı belirtildi. Ancak yüksek rakımlı kırsal mahalleler ve Sındırgı – Akhisar – Simav yolunu kullanacak sürücülerin tedbirli olmaları, kar lastikleri ve yanlarında zincir olmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulunuldu.