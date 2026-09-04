Sındırgı'da orman yangınına 4 uçak ve 100 personelle müdahale sürüyor
Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Çelebiler Mahallesi'nde orman dışı alanda başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, 4 uçak, 4 helikopter, 20 arazöz ve 100 personelle yangını söndürmek için çalışıyor.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.
İlçeye bağlı kırsal Çelebiler Mahallesi'nde orman dışı alanda başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 4 uçak, 4 helikopter, 20 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 100 personelle yangına müdahale ediyor.
Kaynak: AA
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