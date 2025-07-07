Sındırgı'da Oto Yangını Kontrol Altında

Balıkesir'in Sındırgı bağlı Osmanlar Mahallesi'nde, vericilerin bulunduğu bölgede çıkan ot yangını kısa sürede kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında, bölgede bulunan saman balyaları da alevlere teslim oldu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın büyümeden söndürüldü.

Ekipler, yangının yeniden başlamasını önlemek amacıyla soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.