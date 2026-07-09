Sındırgı'da Yangın: 9 Konteyner Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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Sındırgı'da Yangın: 9 Konteyner Kullanılamaz Hale Geldi

Sındırgı\'da Yangın: 9 Konteyner Kullanılamaz Hale Geldi
09.07.2026 15:24
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Sındırgı'daki inşaat şantiyesinde çıkan yangında 9 işçi konteyneri zarar gördü. Ekipler müdahale etti.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde inşaat şantiyesinde çıkan yangında işçilerin kaldığı 9 konteyner kullanılamaz hale geldi.

Çavdaroğlu Mahallesi'ndeki şantiyede inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerin bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 2 araç ve 7 personel sevk edildi. Çalışmalara orman işletme müdürlüğüne ait 2 arazöz ile ilçe belediyesinin su tankeri de destek verdi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 9 konteyner kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, İtfaiye, İnşaat, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sındırgı'da Yangın: 9 Konteyner Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika

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