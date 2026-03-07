Sındırgı Lisesi'ne Mutfak Ekipman Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sındırgı Lisesi'ne Mutfak Ekipman Desteği

Sındırgı Lisesi\'ne Mutfak Ekipman Desteği
07.03.2026 16:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doç. Dr. Turgay Bucak, Sındırgı Lisesi mutfağına ekipman desteği sağlayarak eğitim kalitesini artırdı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, Dokuz Eylül Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Turgay Bucak'ın girişimiyle, Sındırgı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yiyecek içecek hizmetleri alanı mutfağına ekipman desteği yapıldı.

İlçeye ziyarette bulunan Doç. Dr. Bucak, eski öğrencisi Nurgül Paksu'nun öğretmenlik yaptığı lisenin mutfak altyapısındaki eksikleri fark etmesi üzerine yardım çalışması başlattı. Bucak'ın desteği ve çeşitli firmaların katkılarıyla temin edilen endüstriyel mutfak malzemeleri, düzenlenen etkinlikle okula teslim edildi.

Doç. Dr. Turgay Bucak, yaptığı açıklamada, depremin yaralarını eğitimle sarmayı hedeflediklerini söyledi.

Öğrencilerin sektörün standartlarına uygun eğitim almalarının önemine değinen Bucak, "Bu vesileyle Sındırgı'da gastronomi turizminin artırılmasını hedefliyoruz. Buradan ileride sektöre çok iyi yetişmiş elemanların çıkacağına inanıyorum." dedi.

Lisenin müdür başyardımcısı Volkan Yolalan ise deprem sonrası süreçte bu desteğin öğrencilerin motivasyonunu artırdığına değinerek, sağlanan modern altyapı sayesinde eğitimin kalitesinin daha da yükseleceğini vurguladı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Gastronomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sındırgı Lisesi'ne Mutfak Ekipman Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Arabulucuların muhatabı savaş ateşini yakanlar olmalıdır İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Arabulucuların muhatabı savaş ateşini yakanlar olmalıdır
İrem’in bacaklarını kaybettiği kazanın davasında TIR şoförüne tahliye İrem'in bacaklarını kaybettiği kazanın davasında TIR şoförüne tahliye
İşte Trump ve Netanyahu’nun uykularını kaçıran füzeler İşte Trump ve Netanyahu'nun uykularını kaçıran füzeler
Fenerbahçe ile Mourinho karşı karşıya Fenerbahçe ile Mourinho karşı karşıya
Trump’tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet Trump'tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet
’’Savaştan korktu kaçtı’’ denilen Ronaldo hakkında yeni gelişme ''Savaştan korktu kaçtı'' denilen Ronaldo hakkında yeni gelişme

16:14
İran’ı sattığı konuşulan İsmail Kaani bakın hangi ülkeye sığındı
İran'ı sattığı konuşulan İsmail Kaani bakın hangi ülkeye sığındı
16:10
İspanya Adalet Bakanı’ndan Yusuf Dikeç paylaşımı: Türkler buna bayılacak
İspanya Adalet Bakanı'ndan Yusuf Dikeç paylaşımı: Türkler buna bayılacak
16:05
MSB: KKTC’nin güvenliği için F-16’lar adada konuşlandırılabilir
MSB: KKTC'nin güvenliği için F-16'lar adada konuşlandırılabilir
15:53
Bu adam gerçekten inanılmaz 35 yaşında Ronaldo ve Messi gibi oynuyor
Bu adam gerçekten inanılmaz! 35 yaşında Ronaldo ve Messi gibi oynuyor
15:37
APP plaka kullananlarla ilgili yeni karar
APP plaka kullananlarla ilgili yeni karar
15:12
Trump’ın kışkırtması sonrası Devrim Muhafızları’ndan jet açıklama
Trump'ın kışkırtması sonrası Devrim Muhafızları'ndan jet açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 16:27:00. #7.13#
SON DAKİKA: Sındırgı Lisesi'ne Mutfak Ekipman Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.