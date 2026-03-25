Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sine-Aile Projesi ile Türk Sinemasında Aile

25.03.2026 22:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

28 Mart'ta Rami Kütüphanesi'nde Türk sinemasında aile teması incelenecek etkinlik düzenlenecek.

Türk sinemasında aile kavramının yansımalarını ele almayı amaçlayan "Sine-Aile" projesi, 28 Mart'ta Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirilecek.

Etkinlikte, TYT Türk ile Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle, akademisyenler, sanatçılar ve sinema profesyonelleri bir araya gelecek. Proje, Türk sinemasında aile kavramının farklı dönemlerde nasıl ele alındığını akademik ve sektörel bir perspektifle değerlendirmeyi amaçlıyor.

Yapımcı, sunucu ve yönetmen Elif Türe Atam'ın direktörlüğünü üstlendiği program kapsamında "Yeşilçam", "Ulusal" ve "Milli Sinema" başlıkları altında akademisyenler, sanatçılar ve yönetmenler, Türk sinemasının farklı dönemlerini ve aile yapısının sinemadaki yansımalarını ele alacak.

Sine-Aile Projesi düzenleme kurulunda TYT TÜRK Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Erdem, Rami Kütüphanesi Müdürü Ali Çelik, Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul İl Müdür Yardımcısı Eşref Gürsul, İstanbul Fatih Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fatih Küçük ile İstanbul Asım Gültekin Gençlik Merkezi Müdürü Fatih Furkan Yıldırmış yer alıyor.

Proje danışmanlığını ise İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mesut Aytekin yapıyor.

Araştırmacı yazar Vadullah Taş'ın "Afişlerle Türk Sineması'nda Aile" sergi açılışı ile başlayacak olan program kapsamındaki söyleşilerde ayrıca Yeşilçam oyuncularından Erol Taş'ın kızı Güler Taş Özgal, torunu Elif Özgal Kopartan ve sanatçı Tayfun Sav katılımcılarla buluşacak.

Etkinlikler ücretsiz olup her yaştan sinemasevere açık olacak.

Kaynak: AA

Rami Kütüphanesi, Etkinlik, Güncel, Kültür, Sinema, Sanat, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Minguzzi’nin annesine tehdit mesajı atan şüpheli gözaltına alındı Minguzzi'nin annesine tehdit mesajı atan şüpheli gözaltına alındı
Hakan ve Kerim Sabancı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı Hakan ve Kerim Sabancı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Ünlü oyuncu Hande Erçel ve Didem Soydan da gözaltında Ünlü oyuncu Hande Erçel ve Didem Soydan da gözaltında
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Burak Elmas’tan ilk görüntü Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Burak Elmas'tan ilk görüntü
İsrail’de “Filistinli mahkumlara idam cezası“ meclis komitesinde onaylandı İsrail'de "Filistinli mahkumlara idam cezası" meclis komitesinde onaylandı
Beklenen haber geldi İşte 1 aylık ateşkes ve 15 maddelik yol haritası Beklenen haber geldi! İşte 1 aylık ateşkes ve 15 maddelik yol haritası

21:49
Trump anlaşmaya varılmasa da cumartesi ateşkes ilan edebilir
Trump anlaşmaya varılmasa da cumartesi ateşkes ilan edebilir
21:15
Gözler yine Riyad’da İran’dan çok konuşulacak “işgal“ iddiası
Gözler yine Riyad'da! İran'dan çok konuşulacak "işgal" iddiası
21:07
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın Aleyna Kalaycıoğlu ve Canbay ile yeni görüntüleri ortaya çıktı
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın Aleyna Kalaycıoğlu ve Canbay ile yeni görüntüleri ortaya çıktı
19:44
Trump’ı hiç umursamıyor Netanyahu, İran için ölümcül emri verdi
Trump'ı hiç umursamıyor! Netanyahu, İran için ölümcül emri verdi
19:13
Bartın açıklarında doğal gaz araması yapılacak
Bartın açıklarında doğal gaz araması yapılacak
18:55
Yıllarca eniştesinin istismarına uğradı, mahkemenin kararıyla bir kez daha yıkıldı
Yıllarca eniştesinin istismarına uğradı, mahkemenin kararıyla bir kez daha yıkıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 22:49:11. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.