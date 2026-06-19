Sinem Apartmanı Davasında Yargılama Devam Ediyor - Son Dakika
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Sinem Apartmanı Davasında Yargılama Devam Ediyor

19.06.2026 17:43
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Adana'da yıkılan Sinem Apartmanı davasında 8 sanığın yargılanmasına devam edildi. 11 kişi hayatını kaybetmişti.

Adana'da, 11 kişinin yaşamını yitirdiği Sinem Apartmanı'nın 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılmasına ilişkin dava kapsamında 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya birleşen dosya kapsamında tutuksuz sanıklar dönemin Seyhan Belediyesi İmar Müdürleri Alim Erdoğan ve Sevda Örün ile belediyede görevli inşaat mühendisi Ferhat Yağ, Esra Yıldırım ile taraf avukatları katıldı.

Diğer tutuksuz sanıklar müteahhitler Ekrem Naci Sönmez ve Hüseyin Zati Yıldırım, Yıldırım'ın ortağı avukat Ömer Faruk Gerger ile teknik uygulama sorumlusu inşaat mühendisi Belma Çıngıloğlu ise duruşmaya gelmedi.

Mahkeme başkanı, sanıkların kusur durumuna ilişkin Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden istenen bilirkişi raporunun dava dosyasına eklendiğini taraflara bildirdi.

Sanık Alim Erdoğan, hakkındaki suçlamaları reddederek, "Bilirkişi raporunu henüz incelemedim. Raporu inceledikten sonra ayrıntılı beyanda bulunacağım. Bu nedenle mahkemenizden süre talep ediyorum. Görev yaptığım süre zarfında geçerli olan mevzuata aykırı bir işlem yapmadım. Binanın yıkılmasında herhangi bir sorumluluğum yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.

Diğer sanıklar da depremde yıkılan binada bir kusurlarının olmadığını belirterek bilirkişi raporuna karşı beyanda bulunmak için süre talebinde bulundu.

Beyanları alınan müşteki avukatları, binanın yapımında kusur bulunduğunu öne sürerek, sanıklardan şikayetçi olduklarını yineledi.

Mahkeme heyeti, bilirkişi raporuna karşı beyanda bulunulması için taraflara süre verilmesine, sanıkların mevcut halinin devamına ve eksikliklerin giderilmesine karar verip duruşmayı erteledi.

Apartmanda 11 kişi hayatını kaybetmişti

Adana'da depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında 11 kişinin yaşamını yitirdiği Sinem Apartmanı'na ilişkin müteahhitler Ekrem Naci Sönmez ve müteahhit Hüseyin Zati Yıldırım, Yıldırım'ın ortağı avukat Ömer Faruk Gerger ve teknik uygulama sorumlusu inşaat mühendisi Belma Çıngıloğlu hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.?

Soruşturma kapsamında 15 Şubat 2023'te tutuklanan sanıklar Sönmez, Yıldırım ve Gerger, ara celsede yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye edilmişti.

Binanın yıkılmasıyla ilgili dönemin Seyhan Belediyesi İmar Müdürleri Alim Erdoğan ve Sevda Örün ile eski belediye çalışanı inşaat mühendisi Ferhat Yağ ve Esra Yıldırım hakkında açılan dava, ana dosyayla birleştirilmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güncel, Adana, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinem Apartmanı Davasında Yargılama Devam Ediyor - Son Dakika

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