Sinema ve dizi oyuncusu Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sinema ve dizi oyuncusu Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti

Sinema ve dizi oyuncusu Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti

74 yaşındaki oyuncu ve seslendirme sanatçısı Salahsun Hekimoğlu, vefat etti. Oyuncular Sendikası tarafından yapılan açıklamada, Hekimoğlu'nun ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerinde bulunuldu.

27.07.2024 10:55
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Sinema ve dizi oyuncusu, aynı zamanda seslendirme sanatçısı Salahsun Hekimoğlu, 74 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncular Sendikası, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli üyemiz Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun" ifadeleriyle sanatçının vefatını duyurdu.

BİRÇOK PROJEDE ROL ALDI

"Payitaht Abdülhamid", "Diriliş: Ertuğrul", "Kurtlar Vadisi", "Arka Sokaklar ve "Kavak Yelleri"nin arasında olduğu birçok popüler dizide rol alan Hekimoğlu, 1 Ocak 1950'de dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu Hekimoğlu, 1988'den itibaren film ve dizilere seslendirmeler yaptı. Oyunculuğa 2003 yılında "Hayat Bilgisi" dizisinde rol alarak başladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sinema ve dizi oyuncusu Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti - Son Dakika

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