Singapur 61. Bağımsızlık Yılını Kutladı
Singapur, bağımsızlığının 61. yıldönümünde Kallang Havzası'nda havai fişek gösterisi düzenledi.
SİNGAPUR, 10 Ağustos (Xinhua) -- Singapur'da Ulusal Gün kutlamaları çerçevesinde Kallang Havzası üzerinde düzenlenen havai fişek gösterisi, 9 Ağustos 2026.
Singapur pazar günü bağımsızlığını kazanmasının 61. yıldönümünü kutladı. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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