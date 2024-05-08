Singapur'da F-16 Savaş Uçağı Düştü, Pilot Kurtuldu - Son Dakika
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Singapur'da F-16 Savaş Uçağı Düştü, Pilot Kurtuldu

Singapur\'da F-16 Savaş Uçağı Düştü, Pilot Kurtuldu

Singapur Hava Kuvvetlerine ait bir F-16 savaş uçağı kalkış esnasında yaşanan bir sorun sonucu düştü. Pilot, koltuk fırlatma yöntemiyle kurtuldu. Pilotun bilinci yerinde ve yürüyebiliyor. Kazada başka yaralanan olmadı. Soruşturma başlatıldı.

08.05.2024 11:33
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Singapur'da F-16 savaş uçağı kalkış esnasında yaşanan bir sorun sonucu düştü, pilot koltuk fırlatma yöntemiyle kurtuldu.

Singapur Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Singapur Hava Kuvvetlerine ait bir F-16 savaş uçağının kalkış sırasında sorun yaşadığı ifade edilerek, uçağın kısa bir süre sonra Tengah Hava Üssü'ne düştüğü bildirildi.

Pilotun koltuk fırlatma yöntemiyle kurtulduğuna işaret edilen açıklamada, "Pilot başarıyla kurtuldu. Bilinci yerinde ve yürüyebiliyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, pilota ilk yardımın yapıldığı ve kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Kazada başka yaralanan olmadığı bilgisi paylaşılan açıklamada, ülkede bu tarz kazaların son derece nadir yaşandığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Singapur'da F-16 Savaş Uçağı Düştü, Pilot Kurtuldu - Son Dakika

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