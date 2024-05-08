Singapur\'da F-16 Savaş Uçağının Düşmesi Üzerine Eğitimler Askıya Alındı

Singapur'da F-16 savaş uçağının kalkış esnasında düşmesi üzerine güvenlik amacıyla F-16 filosunun eğitimi geçici olarak askıya alındı.
Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, Singapur Savunma Bakanlığı, bugün F-16 savaş uçağının düşmesinin ardından açıklama yaptı.
Açıklamada, F-16 filosunun eğitimlerinin uçuş güvenliğine ilişkin kontroller sağlanana kadar durdurulduğu belirtildi.
Singapur'da öğle saatlerinde Hava Kuvvetlerine ait bir F-16 savaş uçağı kalkış sırasında sorun yaşadıktan kısa bir süre sonra Tengah Hava Üssü'ne düşmüştü.
Pilotun koltuk fırlatma yöntemiyle kurtulduğu ve durumunun iyi olduğu duyurulmuştu.
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