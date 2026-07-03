Singapur'da IBM Veri İhlali: 70 Bin Kişinin Verisi Ele Geçirildi

Singapur'da, Amerikan teknoloji şirketi IBM tarafından yönetilen bir bulut sisteminde yaşanan güvenlik ihlali sonucu yaklaşık 70 bin kişiye ait kişisel verinin ele geçirildiği belirtildi.

Channel News Asia (CNA) televizyonunun haberine göre, yetkililer, IBM tarafından Singapur Tapu Otomasyon Sistemi ile eLodgment sistemi için işletilen bulut bilişim sisteminde yer alan bir veri kümesine yetkisiz erişim sağlandığını açıkladı.

Yetkililer, söz konusu veri kümesinde yaklaşık 70 bin kişinin adı, kimlik numarası ve adres bilgilerinin yer aldığını kaydetti.

IBM'in güvenlik ihlaline ilişkin ortak inceleme yürüttüğünü aktaran yetkililer, olaydan etkilenenlerin de bilgilendirilmeye başlandığını ifade etti.

Yetkililer ayrıca olayla ilgili polise başvurulduğunu ve Kişisel Verileri Koruma Komisyonunun bilgilendirildiğini duyurdu.