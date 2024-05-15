Singapur\'da Tulipmania Çiçek Sergisi Açıldı

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SİNGAPUR, 15 Mayıs (Xinhua) -- Singapur'da 2013 yılından beri düzenlenen ve bu yıl 29 Nisan - 26 Mayıs tarihleri arasında onuncu kez kapılarını açan Tulipmania çiçek sergisi, ilkini anımsatan bir sergiyle geri döndü.

Bu yılki çiçek sergisi, Hollanda'da lalelerin tek renk sıralar halinde muntazaman dikildiği ikonik lale çiftliklerini çağrıştırıyor. Sergide aynı zamanda geleneksel Hollanda peyzajının simgeleri olan yel değirmenleri ve su değirmenleri de yer alıyor. Bu geleneksel unsurlar, kentsel tarım ve temiz enerji alanlarındaki teknolojik gelişmeleri sergileyerek gelenek ve modernliğin bir karışımını da sunuyor.