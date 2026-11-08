Sınır dışı edilen 6 İtalyan aktivist gözaltında kötü muamele gördüğünü anlattı - Son Dakika
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Sınır dışı edilen 6 İtalyan aktivist gözaltında kötü muamele gördüğünü anlattı

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6 Kasım'da Batı Şeria'da zeytin hasadına katıldıkları sırada gözaltına alınan 6 İtalyan aktivist, bugün sınır dışı edilerek ülkelerine döndü. Aktivistler, gözaltında fiziksel ve psikolojik şiddet de dahil kötü muamele gördüklerini belirtti.

Filistin toprağı Batı Şeria'da zeytin hasadına katıldıkları sırada İsrail güvenlik güçlerince yasa dışı şekilde gözaltına alınıp, bu sabah sınır dışı edilen İtalyan aktivistler, gözaltında tutuldukları süre boyunca fiziksel ve psikolojik şiddet de olmak üzere kötü muamele gördüklerini belirtti.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Batı Şeria'da Ramallah yakınlarındaki Kafr Ni'ma köyü civarında zeytin hasadına katıldıkları sırada 6 Kasım'da gözaltına alınan 6 aktivist bugün ülkelerine döndü.

İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı'ndan Venedik'e gelen aktivistlerden Marco Cola, havalimanında basın mensuplarına İsrail güvenlik güçlerinin kötü muamelesini anlatırken, "Bizi aradılar, sorguladılar, taradılar ve çıplak soydular, avukatla konuşma şansı bile vermediler." dedi.

Gözaltı sırasında uykularının tehdit ve aşağılamalarla bölündüğüne dikkati çeken Cola, "Her 20 dakikada bir gelip uyandırıyorlardı. Işıklar sürekli açık tutuluyor, gürültü yapılıyor, hakaret ve alay ediliyordu. İlk gece susuz kaldık ve ertesi sabah saat 07.00'ye kadar bize yemek vermediler. Tuvalet kağıdı da istedik ama yoktu. Şimdi vücudumun her yerinde kabarcıklar var." diye konuştu.

Cola, yaşadıklarını anlatırken şunları kaydetti:

"Filistinlilere ait tarlalarda bulunmamızın üzerinden birkaç dakika geçtikten sonra, silahlarla donanmış yaklaşık 10 yerleşimci geldi. Ellerinde tüfekler, tabancalar ve bıçaklar vardı. Hemen ardından askerler geldi. Hiçbir kemiğim kırılmadı ama yumruk ve tekmelerle fena halde dövüldüm."

Cola, arazilerin Filistinli sahiplerinin ise "acımasızca dövüldüğünü" belirtti.

Cola gibi diğer aktivistler de yaşadıklarının korkunç olduğunu, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz bırakıldıklarını kaydetti.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de 6 Kasım'da yaptığı açıklamada, zeytin hasadı için bölgede bulunan 6 aktivistin gözaltına alınmayı gerektiren hiçbir şey yapmadıklarını belirterek bir an önce serbest bırakılmaları için İsrail makamlarına çağrıda bulunmuştu.

Kaynak: AA
Batı Şeria6 KasımZeytinGüncelDünyaSon Dakika

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