Metin Gürbüz 15 bin 5, AK Parti adayı Yakup Üçüncüoğlu 11 bin 877 oy aldı
Açılan sandıkların tamamına göre yapılan sayımlara göre, Metin Gürbüz 15 bin 5 oy alarak seçimi kazandı. AK Parti adayı Yakup Üçüncüoğlu ise 11 bin 877 oy aldı. Seçim sonuçları kesin olmayan sonuçlara dayanmaktadır ve açılan sandık oranı %100'dür.
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1.04.2024 03:14:12. #1.12#
SON DAKİKA: Metin Gürbüz 15 bin 5, AK Parti adayı Yakup Üçüncüoğlu 11 bin 877 oy aldı - Son Dakika
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