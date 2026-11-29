Sinop Boyabat'ta 1829 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheliden biri tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. Adreslerde 1829 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ele geçirilirken diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Boyabat ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda 1829 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ele geçirildi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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